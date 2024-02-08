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Елена Веснина рассказала о теннисистках, вдохновивших её на возвращение в тур

Елена Веснина рассказала о теннисистках, вдохновивших её на возвращение в тур
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде 37-летняя российская теннисистка Елена Веснина рассказала, кто вдохновил её на возвращение в тур после рождения второго ребёнка.

«Меня очень вдохновили Каролина Возняцки, Ким Клейстерс, Серена Уильямс, Татьяна Мария, Катерина Бондаренко и все те матери, которые вернулись в тур после рождения детей. Для меня они героини. Я знаю, сколько энергии нужно для этого. Быть матерью — самая трудная работа на свете, она никогда не прекращается. Ты не получаешь за это денег, только тратишь. Тебе приходится отвечать за огромное количество вещей. Это самая трудная работа, но в то же время лучшая и полезная», — приводит слова Весниной Punto de Break.

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