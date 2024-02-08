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Кирьос — о сравнении Джоковича с Джорданом: нет, Новак — это Леброн Джеймс

Кирьос — о сравнении Джоковича с Джорданом: нет, Новак — это Леброн Джеймс
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на слова французского спортсмена Ришара Гаске, который ранее сравнил первую ракетку мира сербского теннисиста Новака Джоковича с легендой баскетбола американцем Майклом Джорданом.

«Нет, Новак — это Леброн Джеймс. Леброн всё ещё силён в свои почти 40 лет. Майкл Джордан прекратил блистать намного раньше. Он уже не был доминирующим игроком в этом возрасте», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Джоковичу не удалось защитить титул на Australian Open — 2024. Он дошёл до полуфинала, где в четырёх сетах проиграл будущему чемпиону — итальянцу Яннику Синнеру. Следующим турниром, на котором выступит сербский теннисист, станет «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Соревнования пройдут с 6 по 17 марта.

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