Калинская — о встрече с Бекхэмом: не попросила сфотографироваться — постеснялась

40-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала, кого из знаменитостей видела в Майами.

«В Майами достаточно редко бываю. Если и нахожусь, то тренируюсь, и сил куда-то ходить вообще мало остаётся. С селебрити не дружу, но видела Дуа Липу, Дэвида Бекхэма. Его заметила в ресторане. Он, как и я, был с друзьями, а может, и с коллегами. Не подошла, не попросила сфотографироваться — постеснялась (улыбается)», – сказала Калинская в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

На минувшем Открытом чемпионате Австралии — 2024 Анна Калинская дошла до четвертьфинала, где проиграла представительнице Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 1:6. Благодаря успешному выступлению на турнире «Большого шлема» 25-летняя российская теннисистка поднялась на 37 строчек в мировом рейтинге.