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Рыбакина стала лидером по числу эйсов, выполненных на турнирах в 2024 году

Рыбакина стала лидером по числу эйсов, выполненных на турнирах в 2024 году
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, пятая ракетка мира, после матча четвертьфинала турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) стала промежуточным лидером женского тура по числу эйсов, выполненных на соревнованиях в 2024 году.

В матче 1/4 финала в Абу-Даби с 74-й ракеткой мира из Испании Кристиной Букшей Елена Рыбакина семь раз подала навылет, суммарно достигнув показателя в 70 эйсов в этом сезоне.

Отметим, что Рыбакина в этой встрече одержала победу со счётом 6:1, 6:1 и уверенно вышла в полуфинал турнира, где ей предстоит сыграть с 15-й ракеткой мира из России Людмилой Самсоновой, прошлогодней финалисткой соревнований в Абу-Даби. В прошлом сезоне казахстанскую теннисистку в 1/4 финала остановила бразильянка Беатрис Хаддад-Майя, обыгравшая Рыбакину в трёх сетах.

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