Касаткина уверенно вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби, разгромив Кырстю

Российская теннисистка Дарья Касаткина, 14-я ракетка мира, уверенно вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В своём матче 1/4 финала спортсменка в двух сетах разгромила 26-ю ракетку мира из Румынии Сорану Кырстю. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:0.

Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. По ходу матча Дарья Касаткина один раз подала навылет, реализовала 5 брейк-пойнтов из 10, спасла два брейк-пойнта соперницы (100%) и допустила три двойные ошибки. На счету Сораны Кырсти — две двойные ошибки.

За выход в финал Дарья Касаткина поборется с 13-й ракеткой мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майей. Это будет третья личная встреча теннисисток, в предыдущих двух победа оставалась за бразильянкой (Доха и Чжухай в 2023 году). Матч пройдёт в субботу, 10 февраля.