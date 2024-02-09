Касаткина уверенно вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби, разгромив Кырстю

Российская теннисистка Дарья Касаткина, 14-я ракетка мира, уверенно вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В своём матче 1/4 финала спортсменка в двух сетах разгромила 26-ю ракетку мира из Румынии Сорану Кырстю. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:0.
Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. По ходу матча Дарья Касаткина один раз подала навылет, реализовала 5 брейк-пойнтов из 10, спасла два брейк-пойнта соперницы (100%) и допустила три двойные ошибки. На счету Сораны Кырсти — две двойные ошибки.
За выход в финал Дарья Касаткина поборется с 13-й ракеткой мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майей. Это будет третья личная встреча теннисисток, в предыдущих двух победа оставалась за бразильянкой (Доха и Чжухай в 2023 году). Матч пройдёт в субботу, 10 февраля.
- 9 февраля 2024
-
19:24
-
19:11
-
17:46
-
17:25
-
17:14
-
17:05
-
16:46
-
15:34
-
15:13
-
15:06
-
13:53
-
13:48
-
12:45
-
12:06
-
11:30
-
11:05
-
11:00
-
10:40
-
10:34
-
10:15
-
09:50
-
08:15
-
05:02
-
00:44
- 8 февраля 2024
-
23:42
-
22:30
-
22:00
-
21:59
-
21:32
-
21:00
-
19:16
-
17:01
-
15:54
-
14:48
-
14:38