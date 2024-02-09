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Касаткина уверенно вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби, разгромив Кырстю

Касаткина уверенно вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби, разгромив Кырстю
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Российская теннисистка Дарья Касаткина, 14-я ракетка мира, уверенно вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В своём матче 1/4 финала спортсменка в двух сетах разгромила 26-ю ракетку мира из Румынии Сорану Кырстю. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:0.

Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. По ходу матча Дарья Касаткина один раз подала навылет, реализовала 5 брейк-пойнтов из 10, спасла два брейк-пойнта соперницы (100%) и допустила три двойные ошибки. На счету Сораны Кырсти — две двойные ошибки.

За выход в финал Дарья Касаткина поборется с 13-й ракеткой мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майей. Это будет третья личная встреча теннисисток, в предыдущих двух победа оставалась за бразильянкой (Доха и Чжухай в 2023 году). Матч пройдёт в субботу, 10 февраля.

Абу-Даби. 1/4 финала
09 февраля 2024, пятница. 17:55 МСК
Дарья Касаткина
14
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		0
         
Сорана Кырстя
26
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
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