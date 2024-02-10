Хуберт Хуркач не смог пробиться в финал турнира в Марселе, уступив Умберу
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Польский теннисист Хуберт Хуркач, восьмая ракетка мира, не смог пробиться в финал турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). В полуфинальном матче спортсмен в двух сетах уступил 21-й ракетке мира из Франции Уго Умберу. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу француза.
Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время Хуберт Хуркач, первый сеяный соревнований, выполнил девять эйсов, не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных и допустил две двойные ошибки. На счету Уго Умбера в этом матче семь подач навылет, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух.
Марсель. 1/2 финала
10 февраля 2024, суббота. 18:40 МСК
8
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
0 : 2
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21
Уго Умбер
У. Умбер
В матче за титул Умбер сыграет с победителем противостояния Карен Хачанов (Россия, 18) — Григор Димитров (Болгария, 13).
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