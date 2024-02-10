Хуберт Хуркач не смог пробиться в финал турнира в Марселе, уступив Умберу

Польский теннисист Хуберт Хуркач, восьмая ракетка мира, не смог пробиться в финал турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). В полуфинальном матче спортсмен в двух сетах уступил 21-й ракетке мира из Франции Уго Умберу. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу француза.

Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время Хуберт Хуркач, первый сеяный соревнований, выполнил девять эйсов, не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных и допустил две двойные ошибки. На счету Уго Умбера в этом матче семь подач навылет, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В матче за титул Умбер сыграет с победителем противостояния Карен Хачанов (Россия, 18) — Григор Димитров (Болгария, 13).