Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Бублик заявил, что теннису нужны серьёзные перемены

Александр Бублик заявил, что теннису нужны серьёзные перемены
Аудио-версия:
Комментарии

23-я ракетка мира из Казахстана Александр Бублик выступил за перемены в теннисе.

«Я за перемены, и я хочу, чтобы изменения произошли, потому что мы играем одни и те же турниры, за одни и те же призовые на протяжении последних 15 лет.

Они увеличивают призовые на два процента и думают, что нам нужно получить их и быть счастливыми. Поэтому я считаю, что изменения имеют решающее значение. Они нужны нам, и они нужны игрокам. Игроки заслуживают перемен, чтобы с ними хорошо обращались, хорошо платили. Чтобы они меньше играли и больше наслаждались атмосферой, потому что в противном случае действительно придётся играть 11 месяцев подряд. Затем, в конце года, у вас будет один месяц отпуска, а затем продолжите работу снова. Поэтому я думаю, что игроки заслуживают лучшей жизни», — приводит слова Бублика Tennis Majors.

Ранее Бублик стал чемпионом турнира ATP-250 в Монпелье.

Материалы по теме
Бублик стал 1-м теннисистом, завоевавшим титул ATP, проиграв стартовый сет в каждом матче

Бублик сломал ракетку и подарил ее болельщику

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android