Янчук: шансы у Касаткиной в финале в Абу-Даби с Рыбакиной есть

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил шансы российской теннисистки Дарьи Касаткиной в финальном матче турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) против пятой ракетки мира Елены Рыбакиной (Казахстан).

«Шансы у Касаткиной в финале с Рыбакиной есть. Но всё зависит от того, как будет играть Рыбакина. Если она в хорошей форме, то играет поживее и побыстрее Даши. При равной борьбе же у Касаткиной могут появиться шансы, но всё будет решать психологический фактор и как завяжется матч. Быстро выиграть у Даши не получится. Важно, чтобы была борьба, где могут появиться шансы», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Решающий поединок турнира в столице Объединённых Арабских Эмиратов состоится 11 февраля и начнётся не ранее 16:00 мск.