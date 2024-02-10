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«Вы пытаетесь заставить игроков умирать?». Дарья Касаткина — о расписании WTA-тура

«Вы пытаетесь заставить игроков умирать?». Дарья Касаткина — о расписании WTA-тура
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Российская теннисистка, 14-я ракетка мира Дарья Касаткина высказалась о расписании турниров WTA, отметив, что оно несёт угрозу здоровью игроков из-за плотного графика.

«Это ужасно. У меня вопрос, не знаю, к кому, WTA или турнирам: вы, ребята, пытаетесь заставить игроков умирать или часто получать травмы?» — сказала спортсменка на пресс-конференции после выхода в финал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

Отметим, что Дарье Касаткиной в воскресенье, 11 февраля, предстоит сыграть в финале турнира в Абу-Даби с пятой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной, а уже в понедельник, 12 февраля, у неё поставлен матч первого круга турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар), где она встретится с 46-й ракеткой мира из России Анастасией Павлюченковой.

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