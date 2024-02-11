Селиваненко: Касаткина может претендовать на победу в финале Абу-Даби с Рыбакиной

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко оценил шансы российской теннисистки Дарьи Касаткиной в финале против пятой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной.

«На бумаге фаворит финала WTA в Абу-Даби один, а на деле может получиться совсем по-другому. Касаткина отлично выступала на этой неделе, Рыбакина вчера выиграла непростой матч у Самсоновой в трёх сетах. Но Касаткина с той игрой, которую показывала в последнюю неделю, может претендовать на победу. Она первая сеяная, по определению рассчитывает на успех. Должен быть очень хороший теннис», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, решающий матч турнира в Абу-Даби состоится сегодня, 11 февраля.