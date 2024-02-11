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Дарья Касаткина уступила Елене Рыбакиной в финале турнира WTA-500 в Абу-Даби

Дарья Касаткина уступила Елене Рыбакиной в финале турнира WTA-500 в Абу-Даби
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В Абу-Даби (ОАЭ) завершился финал женского теннисного турнира категории WTA-500 с призовым фондом $ 922 573. Чемпионский титул завоевала пятая ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина. В финальном мачте она обыграла российскую теннисистку Дарью Касаткину, занимающую 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4.

Абу-Даби. Финал
11 февраля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Дарья Касаткина
14
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. По ходу матча Рыбакина три раза подала навылет, реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти и допустила две двойные ошибки. На счету Дарьи Касаткиной — ни одного эйса, девять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Напомним, в прошлом сезоне победу на турнире WTA-500 в Абу-даби одержала Белинда Бенчич (Швейцария), обыгравшая в финале россиянку Людмилу Самсонову, дошедшую в 2024 году до полуфинала.

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