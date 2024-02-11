Ольховский высказался о поражении Касаткиной от Рыбакиной в финале турнира в Абу-Даби

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в парном разряде Андрей Ольховский высказался о поражении российской теннисистки Дарьи Касаткиной, 14-й ракетки мира, от пятой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной в финале турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Елена подаёт и играет мощнее. Она просто быстрее по скорости полёта мяча. У Касаткиной был бы шанс, если бы Рыбакина подавала неудачно, но сегодня Рыбакина объективно была сильнее», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Елена Рыбакина обыграла Дарью Касаткину в двух сетах решающего матча турнира со счётом 6:1, 6:4. Казахстанская теннисистка выиграла второй турнир в этом сезоне, а россиянка потерпела второе поражение в финале в 2024 году.