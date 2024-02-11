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Касаткина процитировала Даниила Медведева после поражения в финале турнира в Абу-Даби

Касаткина процитировала Даниила Медведева после поражения в финале турнира в Абу-Даби
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Российская теннисистка, 14-я ракетка мира Дарья Касаткина прокомментировала поражение в финальном матче на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Она уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4.

«Проигрывать финалы не очень приятно, но, как сказал Даниил Медведев после Australian Open, лучше сыграть 3 финала, чем проиграть 3 первых круга. Поэтому я с ним согласна. Кстати, сегодня у него день рождения, с днём рождения!» — сказала Касаткина после матча.

Напомним, Медведев проиграл в финальном матче соревнований в Мельбурне четвёртой ракетке итальянскому теннисисту Яннику Синнеру со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6. Для Даниила это уже третье поражение в финале Australian Open (2021, 2022).

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