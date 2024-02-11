Янчук — о выступлении Рублёва на турнире UTS: победа придаст Андрею уверенности

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу российского теннисиста Андрея Рублёва на выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown (UTS), проходившем в Осло (Норвегия). В финале соревнований спортсмен обыграл 11-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора со счётом 14:16, 17:10, 16:13, 20:12.

«Рублёв — молодец, он одержал хорошую победу. Вообще, это такой тренировочный турнир, там немного отличаются правила от привычных, поэтому соревнования не особо затяжные и напряжные. Это очень хорошая тренировка, здесь играют приличные игроки, и я думаю, что победа над ними придаст Андрею уверенности и хорошего настроения», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

Отметим, что это вторая победа Рублёва на турнире UTS. Он стал первым теннисистом, которому удалось победить на этих соревнованиях дважды.