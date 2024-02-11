Рублёв победил на выставочном турнире UTS в Осло, в финале обыграв де Минора

Российский теннисист Андрей Рублёв, пятая ракетка мира, одержал победу на выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown (UTS), проходившем в Осло (Норвегия). В финале соревнований спортсмен обыграл 11-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора. Встреча спортсменов завершилась со счётом 14:16, 17:10, 16:13, 20:12.

Россиянин вышел в плей-офф турнира с первого места в группе В, в которую, помимо него, входили Алекс де Минор, французы Бенуа Пэр, Люка Пуй и Гаэль Монфис, а в полуфинале соревнований обыграл 23-ю ракетку мира из Казахстана Александра Бублика (25:11, 25:12, 26:11).

Отметим, что это вторая победа Андрея Рублёва на турнира UTS. Теннисист стал первым спортсменом, которому удалось победить на этих соревнованиях дважды.