Плишкова одержала победу над Богдан в финале турнира WTA-250 в Румынии

78-я ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова одержала победу на турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). В финальном матче она одолела представительницу Румынии, 65-ю ракетку мира Ану Богдан. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу чешской теннисистки.

Матч, продолжался 1 час 25 минут. Плишкова выполнила четыре подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из одиннадцати заработанных. На счету Богдан шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За победу на турнире Плишкова получит 250 рейтинговых очков и $35,250 призовых. Для теннисистки это 17-й титул в карьере и первый с 2020 года, когда она одержала победу на турнире в Брисбене.