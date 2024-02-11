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Плишкова одержала победу над Богдан в финале турнира WTA-250 в Румынии

Плишкова одержала победу над Богдан в финале турнира WTA-250 в Румынии
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78-я ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова одержала победу на турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). В финальном матче она одолела представительницу Румынии, 65-ю ракетку мира Ану Богдан. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу чешской теннисистки.

Клуж-Напока. Финал
11 февраля 2024, воскресенье. 18:40 МСК
Ана Богдан
65
Румыния
Ана Богдан
А. Богдан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Каролина Плишкова
78
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова

Матч, продолжался 1 час 25 минут. Плишкова выполнила четыре подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из одиннадцати заработанных. На счету Богдан шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За победу на турнире Плишкова получит 250 рейтинговых очков и $35,250 призовых. Для теннисистки это 17-й титул в карьере и первый с 2020 года, когда она одержала победу на турнире в Брисбене.

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