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Эрика Андреева обыграла Диану Шнайдер в первом круге турнира WTA-1000 в Дохе

Эрика Андреева обыграла Диану Шнайдер в первом круге турнира WTA-1000 в Дохе
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Российская теннисистка Эрика Андреева, 112-я ракетка мира, одержала победу в первом круге турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Спортсменка в двух сетах обыграла другую россиянку, 73-ю ракетку мира Диану Шнайдер. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

Доха (ж). 1-й круг
11 февраля 2024, воскресенье. 17:15 МСК
Эрика Андреева
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		4
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут, их матч прерывался более чем на два часа из-за дождя. За это время Эрика Андреева выполнила пять эйсов, реализовала три брейк-пойнта из четырёх и допустила одну двойную ошибку. На счету Дианы Шнайдер в этой встрече три подачи навылет, два реализованных брейк-пойнта из четырёх и две двойные ошибки.

Во втором круге турнира Эрика Андреева вновь сыграет с российской теннисисткой: ей предстоит матч с 19-й ракеткой мира Екатериной Александровой. Ранее спортсменки никогда не играли друг с другом.

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