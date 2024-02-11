Эрика Андреева обыграла Диану Шнайдер в первом круге турнира WTA-1000 в Дохе

Российская теннисистка Эрика Андреева, 112-я ракетка мира, одержала победу в первом круге турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Спортсменка в двух сетах обыграла другую россиянку, 73-ю ракетку мира Диану Шнайдер. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут, их матч прерывался более чем на два часа из-за дождя. За это время Эрика Андреева выполнила пять эйсов, реализовала три брейк-пойнта из четырёх и допустила одну двойную ошибку. На счету Дианы Шнайдер в этой встрече три подачи навылет, два реализованных брейк-пойнта из четырёх и две двойные ошибки.

Во втором круге турнира Эрика Андреева вновь сыграет с российской теннисисткой: ей предстоит матч с 19-й ракеткой мира Екатериной Александровой. Ранее спортсменки никогда не играли друг с другом.