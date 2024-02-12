Людмила Самсонова потерпела поражение в 1-м круге турнира WTA-1000 в Дохе
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15-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова неудачно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар), призовой фонд которого составил $ 3 211 715.
Доха (ж). 1-й круг
12 февраля 2024, понедельник. 15:10 МСК
38
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
15
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
В матче первого круга Самсонова (12) со счётом 5:7, 6:7 (4:7) проиграла финалистке US Open — 2021, 38-й ракетке мира канадке Лейле Фернандес. Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 12 минут. Самсонова три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Фернандес один эйс, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.
Стоит отметить, что Самсонова сильно провела предыдущую неделю в WTA-туре: она дошла до полуфинала турнира в Абу-Даби, где проиграла будущей чемпионке Елене Рыбакиной.
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