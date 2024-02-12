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Анастасия Потапова обыграла Тревизан и вышла во второй круг «Мастерса» в Дохе

Анастасия Потапова обыграла Тревизан и вышла во второй круг «Мастерса» в Дохе
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34-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

В матче 1/32 финала она обыграла итальянку Мартину Тревизан, занимающую 58-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч, продолжавшийся 1 час 43 минуты, завершился победой Потаповой в двух сетах — 6:4, 6:4. Потапова выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Тревизан ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Доха (ж). 1-й круг
12 февраля 2024, понедельник. 15:50 МСК
Мартина Тревизан
58
Италия
Мартина Тревизан
М. Тревизан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Анастасия Потапова
34
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Во втором круге Потапова сыграет с победительницей противостояния Анна Калинская (Россия, 40) — Каролина Плишкова (Чехия, 59).

Напомним, изначально соперницей россиянки по первому кругу должна была стать Барбора Крейчикова, но чешская теннисистка снялась с турнира.

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