Анастасия Потапова обыграла Тревизан и вышла во второй круг «Мастерса» в Дохе

34-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

В матче 1/32 финала она обыграла итальянку Мартину Тревизан, занимающую 58-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч, продолжавшийся 1 час 43 минуты, завершился победой Потаповой в двух сетах — 6:4, 6:4. Потапова выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Тревизан ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге Потапова сыграет с победительницей противостояния Анна Калинская (Россия, 40) — Каролина Плишкова (Чехия, 59).

Напомним, изначально соперницей россиянки по первому кругу должна была стать Барбора Крейчикова, но чешская теннисистка снялась с турнира.