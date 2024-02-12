Тренер Соболенко рассказал, почему до последнего сомневался в победе на Australian Open

Антон Дубров, тренер двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» белоруски Арины Соболенко, рассказал, почему в финале Australian Open – 2024 у него не было уверенности в победе подопечной, а также как команда заставляла Арину не думать о результатах соперниц по ходу турнира.

«Этот вопрос задавали мне друзья: «Ну, наверное, вы предполагали, что фавориты?» Не знаю, у меня даже и близко не было такого ощущения. Для меня, во-первых, это начало года: не совсем понятно, кто как готов. Во-вторых, не думали о том, что делают другие: смотреть, что мы сейчас играем лучше – такого не было и не будет. Мы старались максимально сфокусироваться на каждом следующем матче. Если бы мы очень много думали о происходящем на той же первой неделе – Лена Рыбакина проиграла, Ига [оступилась] – мы бы начали очень сильно раздувать в своей голове, что мы – чемпионы. И, соответственно, вместо того чтобы выходить и играть каждый матч, мы бы стояли и ждали, когда же вынесут кубок.

Матч с той же Амандой Анисимовой. Она вернулась после долгой паузы и тоже сыграла пару матчей. А у нас такая с ней история… Очень сложная в плане игр: было много близких матчей, которые проигрывали и выигрывали – там не было легко. Мы понимали, что это неудобный соперник.

То, что получилось выиграть несколько сетов легко – под ноль – хороший, приятный бонус, чтобы сэкономить силы. Но первые круги волнительны, с кем бы ты ни играл: найти свой ритм, чтобы потом было легче. Можно легко выиграть, но выйти с соперником, который выдаст хороший уровень, и быть к этому не готовым. Поэтому Арина была готова: держала фокус и акцент на своей игре. Вне зависимости от уровня соперника, она исходила от себя. Это было ключевое. С той же Гауфф, когда были качели в первом сете в плане счёта, она очень здорово сдержалась, чтобы не распылиться в конце, когда уже перестало получаться после 5:2», – сказал Дубров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Полное интервью с Антоном Дубровым выйдет на «Чемпионате» завтра, 13 февраля, в 10:00.