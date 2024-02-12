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Анна Калинская не сумела пробиться во второй круг турнира в Дохе

40-я ракетка мира, российская теннисистка Анна Калинская не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

В стартовом матче Калинская со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 4:6 уступила финалистке двух турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира чешке Каролине Плишковой. Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 15 минут. Отметим, что ещё вчера, 11 февраля, Плишкова играла в финале турнира в Клуж-Напоке (Румыния) и завоевала титул.

Калинская четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 16 заработанных. На счету Плишковой 19 эйсов, 10 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Следующей соперницей Плишковой в Дохе станет ещё одна россиянка — 34-я ракетка мира Анастасия Потапова.