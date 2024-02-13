Тренер Соболенко: Арине говорили, что она ничего не добьётся, что она бездумная

Антон Дубров, тренер двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» белоруски Арины Соболенко, поделился мнением, почему изменилась его подопечная.

Стоит отметить, что не так давно титулованная японка Наоми Осака призналась, что её впечатлило преображение Соболенко: по словам японки, та стала чаще улыбаться, а вокруг неё другая энергетика.

«Думаю, это происходило постепенно. Потому что как только она начинала играть и переходила на турниры WTA, люди вокруг легко могли сказать, что она не то, что никчёмная, но ничего не добьётся: мол, она бездумная, у неё тупой теннис, всё построено на силе. Арина это слышала. Она где-то могла проиграть и сказать, что ничего не получается. Но у неё такой характер: несмотря ни на что, она продолжала работать, но при этом сильно себя гнобила. Думала, что если проигрывает матч, то она плохой человек. Это, кажется, присуще многим: если проигрываешь, считаешь, что всё делаешь неправильно. Эмоционально тебя это бьёт. А когда выигрываешь, будто жизнь познал и пора открывать свои курсы.

Она лучше стала фильтровать происходящее вне её тенниса. Если люди как-то на неё плохо реагируют, она к этому не относится как к концу света. Мы об этом не раз говорили: ты можешь не нравится кому-то не потому, что ты плохой человек. Просто тембр голоса не нравится, не заходит. И у тебя уже восприятие плохое. И это нормально. Она уже не стремиться к этому: «Полюбите меня». Скорее: «Ну, окей, а я вот такая», – сказал Дубров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.