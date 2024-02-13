Вавринка: продолжаю играть из-за страсти к спорту, не хочу потом ни о чём жалеть

Победитель трёх турниров «Большого шлема», действующая 60-я ракетка мира швейцарец Стэн Вавринка рассказал о том, почему продолжает играть в 38 лет.

«Я продолжаю играть из-за страсти к спорту. Я люблю то, чем занимаюсь. Это прекрасная возможность в жизни, когда ты находишь свою страсть и можешь сделать её своей работой. Энтузиазм, с которым я отношусь к теннису, возможность путешествовать по миру, играть перед болельщиками со всего мира…

Я ценю каждую мелочь. Даже самые сложные моменты, такие как тренировки и личные жертвы. Я знаю, что это часть процесса, и я ценю эту жизнь. Она не вечна, поэтому хочу наслаждаться ею как можно больше.

Когда я был подростком, я никогда не верил, что смогу добиться того, чего добился. Я никогда не думал, что буду продолжать играть в 38 или 39 лет. Я всегда жил порывами, старался каждый день становиться лучше. И я хочу продолжать совершенствоваться, хочу узнать, как далеко я смогу зайти. Единственное, чего я хочу, — это не жалеть ни о чём в тот день, когда я повешу ракетку на гвоздь. Вот почему я продолжаю», — приводит слова Вавринки портал Tennis Up to Date.

Сегодня, 13 февраля, Вавринка с победы стартовал на турнире в Буэнос-Айресе (Аргентина). В первом круге он обыграл аргентинца Педро Качина со счётом 7:6 (4:1), 1:6, 6:2. В следующем круге турнира швейцарец встретится с чилийцем Николасом Харри.