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Умбер — о Синнере: мы похожи в физическом плане, он — пример того, что мне нужно делать

Умбер — о Синнере: мы похожи в физическом плане, он — пример того, что мне нужно делать
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18-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер сравнил себя с чемпионом Australian Open — 2024 Янником Синнером.

«Мы очень похожи в физическом плане, оба очень худые.

Я много следил за его матчами, отмечал его поведение на корте — он очень спокоен, профессионален, его трудно выбить из колеи. Он пытается выиграть очко как можно быстрее, но не торопится. Это действительно любопытно. Кроме того, он значительно прибавил физически: прекрасно двигается, часто пробивает из открытой стойки, никогда не теряет времени. Безусловно, это пример того, что должен делать я.

Я тоже не даю оппонентам слишком много времени — вне зависимости от того, это удар справа или слева», — приводит слова Умбера L'Equipe.

Напомним, в воскресенье, 11 февраля, Умбер одолел Григора Димитрова в финале турнира категории ATP-250 в Марселе.

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