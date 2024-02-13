Александрова переиграла Эрику Андрееву во втором круге турнира в Дохе

19-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

В матче 1/16 финала она обыграла другую россиянку Эрику Андрееву, занимающую 106-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч, продолжавшийся 1 час 34 минуты, завершился победой Александровой в трёх сетах — 6:0, 3:6, 6:1.

Александрова выполнила шесть подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9 заработанных. На счету Адреевой четыре эйса, четыре двойных ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

В следующем раунде Екатерина Александрова сыграет с первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек, которая ранее разгромила Сорану Кырстю со счётом 6:1, 6:1.