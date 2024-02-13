Александрова переиграла Эрику Андрееву во втором круге турнира в Дохе
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19-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).
В матче 1/16 финала она обыграла другую россиянку Эрику Андрееву, занимающую 106-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч, продолжавшийся 1 час 34 минуты, завершился победой Александровой в трёх сетах — 6:0, 3:6, 6:1.
Доха (ж). 2-й круг
13 февраля 2024, вторник. 16:45 МСК
106
Эрика Андреева
Э. Андреева
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|1
|
|3
|6
19
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Александрова выполнила шесть подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9 заработанных. На счету Адреевой четыре эйса, четыре двойных ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.
В следующем раунде Екатерина Александрова сыграет с первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек, которая ранее разгромила Сорану Кырстю со счётом 6:1, 6:1.
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