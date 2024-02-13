Алькарас — о своей подаче: мне кажется, я и так её значительно улучшил, но надо продолжать

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на критику в свой адрес со стороны Энди Роддика, который ранее заявил, что подача испанца оставляет желать лучшего.

«Мне кажется, что я и так значительно улучшил свою подачу. Но, конечно, мне нужно продолжать совершенствоваться. А ещё мне нужно научиться справляться с разными ситуациями на корте.

Повторюсь, я уже многое улучшил, но этот процесс, безусловно, необходимо продолжать. Мне ещё многое предстоит сделать. На самом деле я чувствую себя очень уверенно, я играю на высоком уровне, я хорошо выступил в Австралии, полноценно потренировался на грунте, и физически я в отличном состоянии», — приводит слова Алькараса портал Tennis365.

Отметим, что Карлос Алькарас заявлен на грунтовый турнир в Буэнос-Айресе (Аргентина), который проходит на этой неделе. Во втором раунде испанец сыграет с победителем противостояния Хуан-Пабло Варильяс (Перу, 85) — Камило Уго Карабельи (Аргентина, 134).