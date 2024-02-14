Александр Бублик проиграл 309-й ракетке мира во втором круге турнира в Роттердаме

23-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик завершил выступление на турнире в Роттердаме (Нидерланды).

Это произошло во втором круге соревнований. Бублик (8) неожиданно проиграл на данный момент 309-й ракетке мира 33-летнему канадцу Милошу Раоничу. Встреча теннисистов продлилась 1 час 15 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Раонича.

В рамках встречи Бублик четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал три брейк-пойнта. На счету Раонича 12 эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Следующий соперник финалиста Уимблдона 2016 года, бывшей третьей ракетки мира Раонича на турнире в Роттердаме определится позднее.