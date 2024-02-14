Александр Бублик проиграл 309-й ракетке мира во втором круге турнира в Роттердаме
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23-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик завершил выступление на турнире в Роттердаме (Нидерланды).
Это произошло во втором круге соревнований. Бублик (8) неожиданно проиграл на данный момент 309-й ракетке мира 33-летнему канадцу Милошу Раоничу. Встреча теннисистов продлилась 1 час 15 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Раонича.
Роттердам. 2-й круг
14 февраля 2024, среда. 15:45 МСК
309
Милош Раонич
М. Раонич
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
23
Александр Бублик
А. Бублик
В рамках встречи Бублик четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал три брейк-пойнта. На счету Раонича 12 эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
Следующий соперник финалиста Уимблдона 2016 года, бывшей третьей ракетки мира Раонича на турнире в Роттердаме определится позднее.
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