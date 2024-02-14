Елена Рыбакина в 2024 году выиграла уже 10 сетов со счётом 6:0 или 6:1

Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в 2024 году выиграла уже 10 сетов со счётом 6:0 или 6:1 в матчах уровня WTA.

Двузначного значения выдающаяся серия Рыбакиной достигла в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В нём Елена (3) встречается с 23-й ракеткой мира, американкой Эммой Наварро (16). Стартовую партию Рыбакина выиграла со счётом 6:1. Однако во втором сете казахстанка потеряла концентрацию (проигрывала 1:3 на старте), довела дело до тай-брейка и проиграла его со счётом 6:7 (6:8).

Отметим, что в текущем сезоне Рыбакина завоевала уже два титула — WTA-500 в Брисбене (Австралия) и WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). При этом на Australian Open Елена неожиданно проиграла уже во втором круге.