Надаль: я бы предпочёл, чтобы мой сын занимался другим видом спорта

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что не хочет, чтобы, его сын занимался теннисом.

«Я бы предпочёл, чтобы он занимался другим видом спорта. Когда я говорю это, мне больно из-за всего, что это мне дало. Если он хочет играть в теннис, я поддержу его на 100%, но если он будет заниматься другим видом спорта, тем лучше», — приводит слова Надаля The Tennis Letter в социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на La Sexta.

Ранее Надаль снялся с турнира в Дохе, где должен был впервые сыграть после того, как травмировался на старте сезона, в Австралии. В январе Надаль провёл первый турнир после годовой паузы, приняв участие на турнире в Брисбене, где дошёл до четвертьфинала.

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