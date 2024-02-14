Рафаэль Надаль снялся с турнира в Дохе, где должен был вернуться в тур после травмы

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с грядущего турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар).

Напомним, в Дохе Надаль должен был впервые сыграть после того, как травмировался на старте сезона, в Австралии. В январе титулованный испанец провёл первый турнир после годовой паузы. Он выступил на соревнованиях категории ATP-250 в Брисбене, где дошёл до четвертьфинального раунда. Рафаэль планировал выступить на Australian Open, но вновь травмировался и с того момента не выступал.

«К сожалению, я не готов соревноваться и не смогу приехать в Доху, где мне очень хотелось побывать и сыграть снова после той незабываемой победы в 2014 году. Я сосредоточусь на продолжении работы, чтобы быть готовым к выставочному турниру в Лас-Вегасе и потрясающему турниру в Индиан-Уэллсе», — заявил Надаль в своих социальных сетях.