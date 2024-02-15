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Павлюченкова — Коллинз: текстовая трансляция матча 1/4 финала турнира в Дохе

Павлюченкова — Коллинз: текстовая трансляция матча 1/4 финала турнира в Дохе
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15 февраля 2024 года состоится четвертьфинальный матч турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). За выход в полуфинал соревнований сразятся россиянка Анастасия Павлюченкова, занимающая 32-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, и американская теннисистка Даниэль Коллинз (63-я ракетка мира).

Поединок поставлен первым запуском на центральном корте «Халифа Интернешнл Теннис Комплекс» и начнётся чуть позже 15:30 мск. Ранее соперницы встречались трижды, счёт личных противостояний 3-0 в пользу американки.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Павлюченкова — Даниэль Коллинз.

Доха (ж). 1/4 финала
15 февраля 2024, четверг. 15:30 МСК
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
         
Даниэль Коллинз
63
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз

Напомним, турнир в столице Катара Дохе с призовым фондом $ 3 211 715 завершится в субботу, 17 февраля.

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