Павлюченкова — Коллинз: текстовая трансляция матча 1/4 финала турнира в Дохе

15 февраля 2024 года состоится четвертьфинальный матч турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). За выход в полуфинал соревнований сразятся россиянка Анастасия Павлюченкова, занимающая 32-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, и американская теннисистка Даниэль Коллинз (63-я ракетка мира).

Поединок поставлен первым запуском на центральном корте «Халифа Интернешнл Теннис Комплекс» и начнётся чуть позже 15:30 мск. Ранее соперницы встречались трижды, счёт личных противостояний 3-0 в пользу американки.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Павлюченкова — Даниэль Коллинз.

Напомним, турнир в столице Катара Дохе с призовым фондом $ 3 211 715 завершится в субботу, 17 февраля.