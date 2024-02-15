Шевченко обыграл Руне в матче второго круга турнира в Роттердаме

57-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко одержал победу над представителем Дании Хольгером Руне (седьмой в рейтинге ATP) в матче второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:3 в пользу Шевченко.

Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. Шевченко в этой встрече шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Руне девять эйсов и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде соревнований в Роттердаме Шевченко встретится с 13-й ракеткой мира болгарским теннисистом Григором Димитровым. Турнир в Нидерландах завершится 18 февраля.