Шевченко обыграл Руне в матче второго круга турнира в Роттердаме
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57-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко одержал победу над представителем Дании Хольгером Руне (седьмой в рейтинге ATP) в матче второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:3 в пользу Шевченко.
Роттердам. 2-й круг
15 февраля 2024, четверг. 15:10 МСК
57
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|1
|6
|
|6
|3
7
Хольгер Руне
Х. Руне
Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. Шевченко в этой встрече шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Руне девять эйсов и два реализованных брейк-пойнта из шести.
В следующем раунде соревнований в Роттердаме Шевченко встретится с 13-й ракеткой мира болгарским теннисистом Григором Димитровым. Турнир в Нидерландах завершится 18 февраля.
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