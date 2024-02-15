Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шевченко обыграл Руне в матче второго круга турнира в Роттердаме

Шевченко обыграл Руне в матче второго круга турнира в Роттердаме
Комментарии

57-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко одержал победу над представителем Дании Хольгером Руне (седьмой в рейтинге ATP) в матче второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:3 в пользу Шевченко.

Роттердам. 2-й круг
15 февраля 2024, четверг. 15:10 МСК
Александр Шевченко
57
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
4 		6 3
         
Хольгер Руне
7
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. Шевченко в этой встрече шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Руне девять эйсов и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде соревнований в Роттердаме Шевченко встретится с 13-й ракеткой мира болгарским теннисистом Григором Димитровым. Турнир в Нидерландах завершится 18 февраля.

Расписание турнира ATP-500 в Роттердаме
Сетка соревнований
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android