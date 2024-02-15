Анастасия Павлюченкова рассказала, за счёт чего ей удалось добиться прогресса

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала выход в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

«Я много работала. В 2022 году я долгое время отсутствовала из-за травмы. Пробиваюсь назад, отыгрываю каждый розыгрыш, усердно работаю. Я просто хочу выигрывать в каждом матче. Я борюсь и стараюсь показывать хороший теннис.

Вносила ли я какие-то коррективы в межсезонье? Честно говоря, не знаю. Я упорно работаю. У меня произошли некоторые изменения в команде, это было непросто. Лично я задавала себе много вопросов. Сейчас думаю, что нашла хорошую команду, и много работаю над психологическим аспектом. Кажется, это начало понемногу приносить плоды. Тому подтверждение – я дошла здесь до полуфинала. Я рада», — сказала Павлюченкова в интервью на корте.