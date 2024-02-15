Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Появился видеообзор победы Павлюченковой в четвертьфинале турнира в Дохе

Появился видеообзор победы Павлюченковой в четвертьфинале турнира в Дохе
Аудио-версия:
Комментарии

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

В четвертьфинальном раунде Павлюченкова со счётом 7:5, 6:4 обыграла финалистку Открытого чемпионата Австралии – 2022, бывшую седьмую ракетку мира американку Даниэль Коллинз (Q).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

Встреча теннисисток продлилась 1 час и 36 минут. Павлюченкова один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Коллинз ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

За выход в финал турнира в Дохе Павлюченкова сразится с чемпионкой Уимблдона-2022 Еленой Рыбакиной (3).

Материалы по теме
Павлюченкова победила финалистку Australian Open! Анастасия вышла в полуфинал Дохи
Павлюченкова победила финалистку Australian Open! Анастасия вышла в полуфинал Дохи
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android