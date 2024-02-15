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Видео: актёр Марк Уолберг эмоционально поддерживает Григора Димитрова

Видео: актёр Марк Уолберг эмоционально поддерживает Григора Димитрова
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Известный американский актёр Марк Уолберг неожиданно раскрыл, что болеет за 13-ю ракетку мира, болгарского теннисиста Григора Димитрова.

Уолберг опубликовал в своих социальных сетях эмоциональное видео, на котором радуется победе Димитрова из дома.

«У моего Григора Димитрова большая победа. Давайте выпьем за это (отметил аккаунт собственного бренда спортивной одежды Municipal)!» — подписал видео Уолберг.

Ранее Димитров (6) со счётом 6:3, 7:5 обыграл 86-ю ракетку мира представителя Венгрии Мартона Фучовича и вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). За выход в полуфинал Димитров сразится с российским теннисистом, ныне представляющим Казахстан, Александром Шевченко.

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