Видео: актёр Марк Уолберг эмоционально поддерживает Григора Димитрова

Известный американский актёр Марк Уолберг неожиданно раскрыл, что болеет за 13-ю ракетку мира, болгарского теннисиста Григора Димитрова.

Уолберг опубликовал в своих социальных сетях эмоциональное видео, на котором радуется победе Димитрова из дома.

«У моего Григора Димитрова большая победа. Давайте выпьем за это (отметил аккаунт собственного бренда спортивной одежды Municipal)!» — подписал видео Уолберг.

Ранее Димитров (6) со счётом 6:3, 7:5 обыграл 86-ю ракетку мира представителя Венгрии Мартона Фучовича и вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). За выход в полуфинал Димитров сразится с российским теннисистом, ныне представляющим Казахстан, Александром Шевченко.