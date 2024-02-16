Чемпион юниорского «РГ» в паре Ярослав Дёмин рассказал о планах в ATP-туре

Экс первая ракетка ITF, чемпион парного «Ролан Гаррос» и финалист Уимблдона Ярослав Дёмин рассказал о своих планах на будущее.

«Кажется, в академии Рафаэля Надаля планируется челленджер в августе, так что будет шанс пройти по уайлд-кард. Но у меня ещё восемь таких «карт» на турниры этой категории, потому что юниорский год опять закончил в топ-10. Так что после Португалии полечу на ITF 75 в Испании.

Пока планирую играть больше турниров серии ITF 15. Но после Португалии будем решать. Сейчас в рейтинге поднялся на 300-400 позиций – уже в топ-800. Может быть, сейчас хорошо отыграю Португалию и Испанию и больше не буду играть «пятнашки». Только турниры ITF 25 или челленджеры. На каком покрытии челленджеры буду выбирать? Думаю, на харде.

Моя цель в этом году – отобраться в восьмерку сильнейших Итогового турнира U-21 в Джидде. И попасть в следующем году в квалификацию Australian Open, то есть на конец 2024-го стоять в топ-200 ATP. А это где-то плюс 500-600 позиций. За рейтингом особо не слежу, но тренер сказал, что нужно примерно 250-270 очков – и буду там. Надеюсь, попаду в квалификацию», – сказал Дёмин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.