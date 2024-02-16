«Бьёт ещё сильнее — даже я офигел». Россиянин Дёмин рассказал о тренировках с Надалем

Экс первая ракетка ITF, чемпион парного «Ролан Гаррос» и финалист Уимблдона Ярослав Дёмин второй сезон проводит в академии Рафаэля Надаля. Он рассказал о совместных тренировках.

«Я поменял ракетку: с Babolat перешёл на Wilson. И стиль игры немного изменился. До этого очень боялся играть справа, атаковал несильно, а сейчас больше уверенности с форхенда, чем с бэкхенда – всегда пытаюсь ударить справа. Прибавил и физически: даже когда на турнире, всё время занимаюсь фитнесом. Тело, руки подкачал и стало удобнее. Так, игроки из академии заметили, что мой [удар] справа стал намного лучше – сильно бью по мячу.

Даже на тренировках с Рафой Тони Надаль говорит, что я справа бью сильнее его племянника. Правда, больше мячей в корт попадает (улыбается). Всё равно я достаточно стабильно играю. С Рафой, например, постоянно борьба на тай-брейках или в каких-то отдельных розыгрышах. Ударов под 30? Пока что нет. Он меня постоянно гоняет из угла в угол. Когда вдвоём играем, очень хороший теннис показываем.

Сейчас он улыбается, но на корте всегда сосредоточен. Бегает за мячами очень хорошо, бьёт ещё сильнее — даже я офигел. Сейчас он в хорошей форме, но Рафа всегда занимался фитнесом, на корте много работал, так что тело накаченное, спортивное. Он готов, мне кажется, главное, без травм», – сказал Дёмин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.