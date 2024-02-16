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Хольгер Руне снялся с турнира ATP-250 в Лос-Кабосе

Хольгер Руне снялся с турнира ATP-250 в Лос-Кабосе
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Седьмая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне отказался от участия в турнире категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика), который пройдёт с 19 по 24 февраля. О причинах такого решения не сообщается.

Отмечается, что в основной сетке датчанина заменит 22-летний австралиец Ринки Хидзиката (84-я ракетка мира).

Призовой фонд турнира в Мексике составляет $ 915 тыс.

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