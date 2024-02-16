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Халеп хочет отсудить $ 10 млн у канадского производителя пищевых добавок

Халеп хочет отсудить $ 10 млн у канадского производителя пищевых добавок
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Бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп, дисквалифицированная на четыре года за употребление допинга, подала в суд штата Нью‑Йорк на канадскую компанию-производителя пищевых добавок, сообщает агенство Reuters.

Отмечается, что Халеп требует от компании Quantum Nutrition более $ 10 млн в качестве компенсации ущерба. По мнению румынки, запрещённое вещество могло попасть в её организм с добавкой, которую она принимала во время турнира, при этом роксадустат не был указан на этикетке.

Напомним, в сентябре прошлого года Халеп была дисквалифицирована до октября 2026 года из-за нарушения антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсменки, взятой в конце 2022 года, был обнаружен роксадустат. Также инспекторы обнаружили нарушения в биологическом паспорте спортсменки.

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