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Каролина Плишкова снялась с матча с Игой Свёнтек в полуфинале турнира в Дохе

Каролина Плишкова снялась с матча с Игой Свёнтек в полуфинале турнира в Дохе
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Чешская теннисистка, действующая 59-я ракетка мира Каролина Плишкова снялась с матча с первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек, который спортсменки должны были провести в рамках полуфинала турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Причиной отказа чешки от встречи стала травма спины.

Доха (ж). 1/2 финала
16 февраля 2024, пятница. 16:45 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Каролина Плишкова
59
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова

Напомним, в воскресенье, 11 февраля, Каролина Плишкова выиграла турнир категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния), а уже в понедельник, 16 февраля, вступила в борьбу в Дохе. На турнире в Катаре теннисистка на пути к четвертьфиналу сыграла три сложных трёхсетовых матча с Анной Калинской (Россия), Анастасией Потаповой (Россия) и Линдой Носковой (Чехия), а в 1/4 финала Плишкова в двух сетах, каждый из которых оканчивался тай-брейком, одолела Наоми Осаку (Япония).

Ига Свёнтек, в свою очередь, третий год подряд сыграет в финале турнира в Дохе: в два предыдущих раза спортсменка забирала титул турнира.

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