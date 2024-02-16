Каролина Плишкова снялась с матча с Игой Свёнтек в полуфинале турнира в Дохе

Чешская теннисистка, действующая 59-я ракетка мира Каролина Плишкова снялась с матча с первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек, который спортсменки должны были провести в рамках полуфинала турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Причиной отказа чешки от встречи стала травма спины.
|1
|2
|3
|
|
Напомним, в воскресенье, 11 февраля, Каролина Плишкова выиграла турнир категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния), а уже в понедельник, 16 февраля, вступила в борьбу в Дохе. На турнире в Катаре теннисистка на пути к четвертьфиналу сыграла три сложных трёхсетовых матча с Анной Калинской (Россия), Анастасией Потаповой (Россия) и Линдой Носковой (Чехия), а в 1/4 финала Плишкова в двух сетах, каждый из которых оканчивался тай-брейком, одолела Наоми Осаку (Япония).
Ига Свёнтек, в свою очередь, третий год подряд сыграет в финале турнира в Дохе: в два предыдущих раза спортсменка забирала титул турнира.
- 16 февраля 2024
-
17:25
-
17:15
-
16:47
-
16:22
-
15:30
-
15:11
-
13:54
-
13:50
-
13:34
-
13:23
-
13:21
-
12:40
-
12:01
-
11:53
-
11:49
-
11:01
-
10:45
-
10:44
-
10:41
-
09:37
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:54
-
02:29
-
00:53
-
00:14
- 15 февраля 2024
-
23:43
-
23:42
-
23:10
-
22:51
-
22:44
-
21:37
-
21:00
-
20:52