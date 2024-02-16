Мария Тимофеева не смогла пробиться в финал квалификации турнира в Дубае

Российская теннисистка Мария Тимофеева, 102-я ракетка мира, не смогла пробиться в финал квалификации турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). На старте отборочного этапа спортсменка проиграла 68-й ракетке мира из Венгрии Тимее Бабос. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:2, 3:6.

Спортсменки провели на корте 2 часа 11 минут. По ходу матча Мария Тимофеева выполнила четыре эйса, реализовала шесть брейк-пойнтов из 11 и допустила две двойные ошибки. На счету Тимеи Бабос — семь реализованных брейк-пойнтов из 12 и пять двойных ошибок.

В финале квалификации за выход в основную сетку турнира поборются Анна Калинская (Россия, 40) и Камилла Рахимова (Россия, 87). Эрика Андреева, как и Мария Тимофеева, выйти в решающий матч отборочного этапа не смогла.