Рыбакина прокомментировала итоги матча с Павлюченковой

Четвёртая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сказала, что её соперница Анастасия Павлюченкова из России играла хорошо и было приятно вновь её увидеть.

«Мы очень хорошо знаем друг друга. Приятно видеть её снова. Это был такой тяжёлый матч. Она играла очень хорошо. Я рада, что мне удалось завершить матч и сыграть, возможно, немного лучше в важные моменты», — приводит слова Рыбакиной The Tennis Letter.

Напомним, Рыбакина обыграла Павлюченкову в полуфинале турнира в Дохе и теперь встретится с Игой Свёнтек из Польши, с которой они не раз становились соперницами на корте. Два раза из шести Свёнтек обыгрывала Рыбакину.

Финальный матч турнира состоится завтра, 17 февраля, в 18:00 мск.