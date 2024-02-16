Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рыбакина прокомментировала итоги матча с Павлюченковой

Рыбакина прокомментировала итоги матча с Павлюченковой
Комментарии

Четвёртая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сказала, что её соперница Анастасия Павлюченкова из России играла хорошо и было приятно вновь её увидеть.

«Мы очень хорошо знаем друг друга. Приятно видеть её снова. Это был такой тяжёлый матч. Она играла очень хорошо. Я рада, что мне удалось завершить матч и сыграть, возможно, немного лучше в важные моменты», — приводит слова Рыбакиной The Tennis Letter.

Напомним, Рыбакина обыграла Павлюченкову в полуфинале турнира в Дохе и теперь встретится с Игой Свёнтек из Польши, с которой они не раз становились соперницами на корте. Два раза из шести Свёнтек обыгрывала Рыбакину.

Финальный матч турнира состоится завтра, 17 февраля, в 18:00 мск.

Материалы по теме
Павлюченкова проиграла 2-й полуфинал подряд. Россиянка не смогла в Дохе пройти Рыбакину Павлюченкова проиграла 2-й полуфинал подряд. Россиянка не смогла в Дохе пройти Рыбакину
Самсонова и Касаткина — в полуфинале Абу-Даби! Но сорвать российский финал может Рыбакина Самсонова и Касаткина — в полуфинале Абу-Даби! Но сорвать российский финал может Рыбакина
Материалы по теме
Рыбакина прокомментировала итоги матча с Павлюченковой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android