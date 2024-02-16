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Тарпищев: Рыбакина закономерно победила, но Павлюченкова — молодец

Тарпищев: Рыбакина закономерно победила, но Павлюченкова — молодец
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Елена Рыбакина выиграла закономерно, но Анастасия Павлюченкова достойно выступила на турнире в Дохе (Катар).

Доха (ж). 1/2 финала
16 февраля 2024, пятница. 17:10 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

«Всё по силе. Рыбакина была лучше в этом матче и закономерно победила. Но Павлюченкова — молодец, хорошо выступила на турнире и потихоньку двигается вперёд, приблизилась к четвёрке наших лучших теннисисток. Скоро может вклиниться между ними в рейтинге», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, сегодня, 16 февраля, Рыбакина обыграла Павлюченкову в полуфинальном матче «тысячника» WTA. Теперь она встретится с первой ракеткой мира Свёнтек. Несмотря на то что в рейтинге WTA Рыбакина на четвёртой строчке, из шести личных встреч с полькой она одержала победу в четырёх.

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