Тарпищев: Рыбакина закономерно победила, но Павлюченкова — молодец
Поделиться
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Елена Рыбакина выиграла закономерно, но Анастасия Павлюченкова достойно выступила на турнире в Дохе (Катар).
Доха (ж). 1/2 финала
16 февраля 2024, пятница. 17:10 МСК
4
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
32
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
«Всё по силе. Рыбакина была лучше в этом матче и закономерно победила. Но Павлюченкова — молодец, хорошо выступила на турнире и потихоньку двигается вперёд, приблизилась к четвёрке наших лучших теннисисток. Скоро может вклиниться между ними в рейтинге», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Напомним, сегодня, 16 февраля, Рыбакина обыграла Павлюченкову в полуфинальном матче «тысячника» WTA. Теперь она встретится с первой ракеткой мира Свёнтек. Несмотря на то что в рейтинге WTA Рыбакина на четвёртой строчке, из шести личных встреч с полькой она одержала победу в четырёх.
Комментарии
- 16 февраля 2024
-
20:34
-
20:16
-
20:05
-
19:28
-
19:19
-
19:14
-
19:00
-
18:55
-
18:40
-
18:39
-
17:25
-
17:15
-
16:47
-
16:22
-
15:30
-
15:11
-
13:54
-
13:50
-
13:34
-
13:23
-
13:21
-
12:40
-
12:01
-
11:53
-
11:49
-
11:01
-
10:45
-
10:44
-
10:41
-
09:37
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:54
-
02:29
Партнерский контент