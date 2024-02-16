Томми Пол уверенно вышел в полуфинал турнира в Делрэй-Бич

Американский теннисист Томми Пол, 14-я ракетка мира, уверенно вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Делрэй-Бич (США). Спортсмен в двух сетах четвертьфинала обыграл австралийца Джордана Томпсона, 42-ю ракетку мира. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты. За это время Томми Пол выполнил один эйс и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Джордана Томпсона — две подачи навылет и один реализованный брейк-пойнт (100%). Также каждый из спортсменов по ходу матча допустил по одной двойной ошибке.

За выход в финал соревнований Томми Пол поборется либо с 15-й ракеткой мира из США Фрэнсисом Тиафо, либо с 72-й ракеткой мира из Италии Флавио Коболли.