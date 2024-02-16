Томми Пол уверенно вышел в полуфинал турнира в Делрэй-Бич
Поделиться
Американский теннисист Томми Пол, 14-я ракетка мира, уверенно вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Делрэй-Бич (США). Спортсмен в двух сетах четвертьфинала обыграл австралийца Джордана Томпсона, 42-ю ракетку мира. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.
Делрэй-Бич. 1/4 финала
16 февраля 2024, пятница. 21:10 МСК
42
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
14
Томми Пол
Т. Пол
Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты. За это время Томми Пол выполнил один эйс и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Джордана Томпсона — две подачи навылет и один реализованный брейк-пойнт (100%). Также каждый из спортсменов по ходу матча допустил по одной двойной ошибке.
За выход в финал соревнований Томми Пол поборется либо с 15-й ракеткой мира из США Фрэнсисом Тиафо, либо с 72-й ракеткой мира из Италии Флавио Коболли.
Комментарии
- 16 февраля 2024
-
22:50
-
22:05
-
21:39
-
21:19
-
20:34
-
20:16
-
20:05
-
19:28
-
19:19
-
19:14
-
19:00
-
18:55
-
18:40
-
18:39
-
17:25
-
17:15
-
16:47
-
16:22
-
15:30
-
15:11
-
13:54
-
13:50
-
13:34
-
13:23
-
13:21
-
12:40
-
12:01
-
11:53
-
11:49
-
11:01
-
10:45
-
10:44
-
10:41
-
09:37
-
09:05
Партнерский контент