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Томми Пол уверенно вышел в полуфинал турнира в Делрэй-Бич

Томми Пол уверенно вышел в полуфинал турнира в Делрэй-Бич
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Американский теннисист Томми Пол, 14-я ракетка мира, уверенно вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Делрэй-Бич (США). Спортсмен в двух сетах четвертьфинала обыграл австралийца Джордана Томпсона, 42-ю ракетку мира. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Делрэй-Бич. 1/4 финала
16 февраля 2024, пятница. 21:10 МСК
Джордан Томпсон
42
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Томми Пол
14
США
Томми Пол
Т. Пол

Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты. За это время Томми Пол выполнил один эйс и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Джордана Томпсона — две подачи навылет и один реализованный брейк-пойнт (100%). Также каждый из спортсменов по ходу матча допустил по одной двойной ошибке.

За выход в финал соревнований Томми Пол поборется либо с 15-й ракеткой мира из США Фрэнсисом Тиафо, либо с 72-й ракеткой мира из Италии Флавио Коболли.

Сетка турнира ATP-250 в Делрэй-Бич
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