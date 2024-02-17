Синнер одержал 200-ю победу в карьере и вышел в полуфинал турнира ATP-500

Четвёртая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
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В четвертьфинальном матче Синнер (1) обыграл 309-ю ракетку мира представителя Канады Милоша Раонича. Встреча закончилась отказом канадца со счётом 7:6 (7:4), 1:1. Матч теннисистов продлился 1 час и 6 минут.
Синнер три раза подал навылет и реализовал один брейк-пойнт из одного заработанного. На счету Раонича 10 эйсов и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных. Оба спортсмена не допустили двойных ошибок.
Таким образом, Синнер одержал 200-ю победу в карьере.
Следующим соперником Синнера в Роттердаме станет 29-я ракетка мира представитель Нидерландов Таллон Грикспор. Турнир в Роттердаме проходит с 12 по 18 февраля. Призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 2,1 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев.
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