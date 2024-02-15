Синнер может стать третьей ракеткой мира после турнира в Роттердаме, опередив Медведева

Четвёртая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер может обогнать чемпиона US Open – 2021, 28-летнего российского теннисиста Даниила Медведева в рейтинге ATP по итогам турнира в Роттердаме.

Синнеру необходимо выиграть турнир ATP-500 в Роттердаме, для того чтобы подняться на третье место в рейтинге ATP, которое на сегодняшний день занимает Медведев, имея в своём активе 8265 очков. Российский теннисист не готов на 100 процентов выступать и защищать прошлогодний титул турнира в Роттердаме после Открытого чемпионата Австралии — 2024.

Отметим, сегодня, 15 февраля, Медведев также заявил, что не выступит на хардовом турнире категории ATP-250 в Дохе (Катар). Спортсмен является действующим чемпионом этих соревнований.