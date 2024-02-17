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Карлос Алькарас узнал соперника по полуфиналу турнира ATP-500 в Буэнос-Айресе

Карлос Алькарас узнал соперника по полуфиналу турнира ATP-500 в Буэнос-Айресе
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Вторая ракетка мира Карлос Алькарас сыграет с 21-й ракеткой мира Николасом Харри в полуфинале теннисного турнира ATP-500 в Буэнос-Айресе (Аргентина).

В 1/4 финала чилийский теннисист обыграл на отказе 27-ю ракетку мира аргентинца Томаса Мартина Этчеверри.
Алькарас в 1/4 финала прошёл 152-ю ракетку мира итальянца Андреа Вавассори. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:1.

Всего испанский теннисист четыре раза выигрывал турнир ATP-500: Рио-де-Жанейро (2022), Барселона (2022, 2023), Лондон (2023).

Грунтовый турнир в Буэнос-Айресе (Аргентина) проходит с 12 по 18 февраля, призовой фонд турнира составляет $ 642 615.

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