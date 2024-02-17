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Энди Роддик: в 2006 году полицейский в России ограбил меня на $ 300, он угрожал тюрьмой

Энди Роддик: в 2006 году полицейский в России ограбил меня на $ 300, он угрожал тюрьмой
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Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик рассказал о неприятной ситуации, с которой столкнулся в России, куда приезжал на Кубок Дэвиса.

«В 2006 году на улице в России меня ограбил полицейский, мы приезжали туда играть на Кубке Дэвиса. Это правда. Просто подошёл и спросил: сколько у тебя наличных? Я сказал, что есть 300 долларов… Он просто ответил: отдай мне их или сядешь в тюрьму. Я отдал, и он пошёл своей дорогой. Вообще никаких эмоций. Деловой. Давайте не будем доходить до такого уровня нормализации безумного дерьма. Так быть не должно. Никогда больше не вернусь.

Тогда я просто хотел играть и благополучно уйти. Не хотел поднимать шум, вдруг это был просто один плохой полицейский. Но теперь я лучше понимаю все обстоятельства», — написал Роддик в своих социальных сетях.

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