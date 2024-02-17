Грикспор — о Синнере: считаю, что он лучший игрок в мире на данный момент

Нидерландский теннисист Таллон Грикспор, 29-я ракетка мира, прокомментировал предстоящую встречу с Янником Синнером в полуфинале турнира ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Кроме того, он вспомнил об их последней очной встрече в ноябре прошлого года в рамках Кубка Дэвиса, когда Грикспор уступил Синнеру со счётом 6:7 (3:7), 1:6.

«Я помню, что яхорошо отыграл первый сет, на высоком уровне. На тай-брейке у меня даже было преимущество, но он оказался сильнее. Во втором сете он поднял уровень игры до недостижимого.

Я не удивлён, что Синнер добивается таких успехов. В последние годы он доказал, что способен выигрывать «Шлемы». Считаю, что он лучший игрок в мире на данный момент.

Ему 21 (на самом деле 22. — Прим. «Чемпионата») год, он третья (четвёртая. — Прим. «Чемпионата») ракетка мира, он выиграл 28 из последних 30 матчей. Он точно лучший.

Я бы предпочёл встретиться с кем-то другим (смеётся), но проиграть ему в полуфинале — это в любом случае достойно. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Грикспора Ubitennis.

Начало этого полуфинального матча на турнире в Роттердаме запланировано на сегодня, 17 февраля, в 21:30 мск.