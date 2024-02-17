Синнер обыграл Грикспора и вышел в финал турнира ATP-500 в Роттердаме

Четвёртая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер пробился в финал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
В полуфинальном матче итальянец со счётом 6:2, 6:4 обыграл 29-ю ракетку мира Таллона Грикспора из Нидерландов. Встреча продлилась 1 час 18 минут.
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Синнер семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 4 заработанных. На счету Грикспора три эйса, две двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести заработанных.
В матче за титул 22-летний итальянец сыграет с Алексом де Минором из Австралии (11-я ракетка мира), который в своём полуфинале уверенно разобрался с болгарином Григором Димитровым (6:4, 6:3).
Напомним, в случае победы на турнире Янник Синнер обгонит россиянина Даниила Медведева в рейтинге АТР.
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