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Синнер обыграл Грикспора и вышел в финал турнира ATP-500 в Роттердаме

Синнер обыграл Грикспора и вышел в финал турнира ATP-500 в Роттердаме
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Четвёртая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер пробился в финал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

В полуфинальном матче итальянец со счётом 6:2, 6:4 обыграл 29-ю ракетку мира Таллона Грикспора из Нидерландов. Встреча продлилась 1 час 18 минут.

Роттердам. 1/2 финала
17 февраля 2024, суббота. 21:40 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Таллон Грикспор
29
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

Синнер семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 4 заработанных. На счету Грикспора три эйса, две двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести заработанных.

В матче за титул 22-летний итальянец сыграет с Алексом де Минором из Австралии (11-я ракетка мира), который в своём полуфинале уверенно разобрался с болгарином Григором Димитровым (6:4, 6:3).

Напомним, в случае победы на турнире Янник Синнер обгонит россиянина Даниила Медведева в рейтинге АТР.

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